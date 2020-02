Dinkelsbühl vor 43 Minuten

Dinkelsbühl: Mann wird von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt

Dinkelsbühl (ots) - Am Montagabend (24.02.2020) wurde über Notruf mitgeteilt, dass zwei unbekannte Männer einen Rentner an seiner Haustür in Schopfloch angegriffen und verletzt hätten. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.