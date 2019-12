Dinkelsbühl vor 32 Minuten

Dinkelsbühl: Einbrüche vom Februar scheinen geklärt

Dinkelsbühl (ots) - Wie mit Meldung 198 am 10.02.2019 berichtet, brach am Samstag (09.02.2019) ein zunächst Unbekannter in mehrere Einfamilienhäuser in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) ein. Nun konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden.