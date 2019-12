Dinkelsbühl: Brand in landwirtschaftlicher Halle

Gegen 03:00 Uhr meldete ein Autofahrer den Brand einer großen Halle am Ortsrand von Oberschwaningen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren befand sich die Halle, welche sich auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens befindet, bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Vormittagsstunden hin. Vier Kälber, welche in der Lagerhalle untergebracht waren, konnten unversehrt gerettet werden. Der Brandschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Hinweise, welche auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen würden, ergaben sich bislang nicht.

