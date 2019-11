Ansbach: Täter flüchtet mit geraubtem Pkw - Zeugen gesucht

Gegen 16:45 Uhr fiel dem späteren Geschädigten ein Mann in der Schönfeldstraße auf, der sich augenscheinlich für abgestellte Fahrräder interessierte. Auf Ansprache gab der vermeintliche Interessent vor, ein Fahrrad kaufen zu wollen. Das Geschäft kam nicht zustande. Der angebliche Kaufinteressent bat den 80-jährigen Geschädigten, ihn zum Ansbacher Bahnhof zu fahren, was der Rentner auch bereitwillig tat.

Gegen 17:00 Uhr kamen beide am Bahnhof in Ansbach an. Unvermittelt forderte der Mitfahrer den Rentner nun auf, das Fahrzeug zu verlassen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schubste er den 80-Jährigen aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt dem Pkw des Geschädigten in Richtung Postfiliale. Der Rentner blieb nach bisherigen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Ansbach und weiterer Polizeidienststellen blieben bislang erfolglos. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen grauen Opel Meriva, mit den amtlichen Kennzeichen AN-V 395.

Die Spurensicherung führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Täterbeschreibung: Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, helle Hautfarbe, sprach Deutsch

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Standort des entwendeten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

