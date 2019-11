Ansbach: Täter flüchtet mit geraubtem Pkw - Tatverdächtiger festgenommen

Gegen 16:45 Uhr fiel dem späteren Geschädigten ein Mann in der Schönfeldstraße auf, der sich augenscheinlich für abgestellte Fahrräder interessierte. Auf Ansprache gab der vermeintliche Interessent vor, ein Fahrrad kaufen zu wollen. Das Geschäft kam nicht zustande. Der angebliche Kaufinteressent bat den 80-jährigen Geschädigten, ihn zum Ansbacher Bahnhof zu fahren, was der Rentner auch bereitwillig tat.

Gegen 17:00 Uhr kamen beide am Bahnhof in Ansbach an. Unvermittelt forderte der Mitfahrer den Rentner nun auf, das Fahrzeug zu verlassen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schubste er den 80-Jährigen aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt dem Pkw des Geschädigten in Richtung Postfiliale. Der Rentner blieb nach bisherigen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 30-jährigen Tatverdächtigen, welcher offenbar kurz vor der Tat aus dem Ansbacher Bezirksklinikum vermisst gemeldet wurde. Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Mann war aufgrund einer psychischen Erkrankung und auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses in fachärztlicher Behandlung.

Nach Verständigung der zuständigen Polizeidienststelle in Mecklenburg-Vorpommern, konnte das geraubte Fahrzeug vor dem elterlichen Anwesen des Tatverdächtigen fest- und sichergestellt werden. Der 30-Jährige wurde vor Ort festgenommen und in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Raubes und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

