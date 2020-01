Ansbach: POL-MFR: (63) In die Stadtverwaltung eingebrochen - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr drangen Einbrecher auf noch unbekannte Weise in das Amt in der Nürnberger Straße ein. Dort brachen sie einen Schlüsselkasten auf und entnahmen mehrere Schlüssel, mithilfe derer sie Büros aufsperrten. In einem Büro öffneten die Täter mit einem vorgefundenen Schlüssel einen Tresor und entwendeten daraus einige hundert Euro Bargeld. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Ob aus den Büros noch mehr entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet deshalb Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

