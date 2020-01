Ansbach vor 23 Minuten

Ansbach: POL-MFR: (37) Einbruch in landwirtschaftlichen Warenmarkt - Zeugen gesucht

Ansbach (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen landwirtschaftlichen Warenmarkt in Ansbach ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.