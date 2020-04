Ansbach vor 22 Minuten

Ansbach: Pkw an Tankstelle entwendet - Besitzer mitgeschleift

Ansbach (ots) - Am Donnerstagabend (16.04.2020) entwendete ein Mann an einer Tankstelle in Ansbach ein Auto. Der Besitzer wollte den Diebstahl verhindern und wurde mitgeschleift. Im Rahmen einer Sofortfahndung nahm die Polizei den Tatverdächtige fest.