Ansbach vor 42 Minuten

Ansbach: Kleinbus ausgebrannt - Zeugensuche

Ansbach (ots) - In der vergangenen Nacht (03./04.12.19) geriet aus noch unbekannter Ursache ein Pkw auf einem Parkplatz in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Verletzt wurde niemand.