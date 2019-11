Ansbach: In Vereinsheim und Gartenhäuser eingebrochen

Die Einbrecher verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zugang zu dem Vereinsheim An der Kläranlage in Ansbach. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zudem wurde Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet.

Zudem brachen im Zeitraum von Donnerstag (14.11.2019) bis Samstag (16.11.2019) Unbekannte in zwei Gartenhäuser und einen Wohnwagen am Strüther Berg und am Pfaffenweiher in Ansbach ein. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 300 Euro geschätzt. Die Einbrecher entwendeten offenbar Taschenlampen aus den Objekten.

In allen Fällen kam die Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

