Ansbach vor 21 Minuten

Ansbach: Großbrand in landwirtschaftlichem Anwesen

Ansbach (ots) - Am Samstagnachmittag (30.05.2020) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Großbrand in einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Lehrberg (Lkrs. Ansbach). Mehrere Tausend Truthähne verendeten in den Flammen.