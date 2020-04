Ansbach vor 5 Stunden

Ansbach: Geld gefordert und mit Schusswaffe gedroht - Festnahme

Ansbach (ots) - Ein 27-jähriger Mann steht in Verdacht, gestern Nachmittag (05.04.2020) einen Passanten in Ansbach um Geld gebeten und diesen dabei mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest.