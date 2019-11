Ansbach vor 32 Minuten

Ansbach: Einbrüche in zwei Vereinsheime - Zeugen gesucht

Ansbach (ots) - Erneut waren Unbekannte in das Vereinsheim des Hundevereins in der Meinhardswindener Straße eingebrochen. Auch in das Büro des Sportheims der Tennisabteilung in der Hospitalstraße sind Einbrecher eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen in beiden Fällen.