Ansbach: Einbruch in weiteres Vereinsheim - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ansbach (ots) - Wie bereits mit Meldung 1518 am 28.10.2019 berichtet, brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (25.10./26.10.2019) in ein Vereinsheim in Ansbach ein. Wie sich nun herausstellte, wurde von den unbekannten Tätern kurz darauf ein weiteres Vereinsheim in unmittelbarer Tatortnähe angegangen.