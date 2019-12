Ansbach vor 1 Stunde

Ansbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Ansbach (ots) - Am Mittwoch (11.12.2019) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Sachsen bei Ansbach (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.