Ansbach: Einbruch in Bauunternehmen - Zeugen gesucht

Zwischen 18:00 Uhr (Mi) und 06:00 Uhr (Do) brachen die unbekannten Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumen in der Hardtstraße. Dort entwendeten sie aus einer Schublade Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Am Fenster hinterließen die Täter einen Schaden von etwa 150 EUR.

Die Kriminalpolizei Ansbach bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

