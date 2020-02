Ansbach: Einbruch in Amtsgebäude - Tatverdächtiger ermittelt

Die Einbrecher drangen in der Nacht vom 02.08.2019 auf den 03.08.2019 in die Kabine eines Amtsgebäudes in der Promenade ein. Dort brachen sie gewaltsam die Kasse auf und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden von über eintausend Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach führten zwischenzeitlich zu einem Tatverdächtigen, welcher bereits am Vortag in einen Gastronomiebetrieb in der Ansbacher Innenstadt einbrach (mit Meldung 1135 vom 14.08.2019 berichtet). Der 28-jährige Mann räumte nun in einer polizeilichen Vernehmung auch den Einbruch in das Amtsgebäude ein.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

Marc Siegl/n

