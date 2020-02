Ansbach: Brand in einer Kfz-Werkstatt - hoher Sachschaden

Gegen 17:45 Uhr wurde der Einsatzzentrale Mittelfranken ein Brand in einer Kfz-Werkstatt in der Phillip-Zorn-Straße mitgeteilt. In dem Betrieb war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen.

Ein Mitarbeiter, der sich bei Ausbruch des Feuers in der Werkstatt befand, konnte das Gebäude selbstständig verlassen und wurde nicht verletzt.

Auf Grund der kurzzeitig großen Rauchentwicklung wurden die Anwohner über Rundfunkdurchsagen gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Eine konkrete Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Im Zuge der Löscharbeiten war der Bereich um den Brandort für den Verkehr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort übernommen. Die weitere Sachbearbeitung, insbesondere die Ermittlungen zur Brandursache, wird durch die Kriminalpolizei in Ansbach geführt.

