Ansbach vor 1 Stunde

Ansbach: Brand in Ansbacher Wohnhaus - Mutmaßlichen Brandstifter ermittelt

Ansbach (ots) - Wie am 18.08.2019 mit Meldungen 1153 und 1161 berichtet, brach am 17.08.2019 ein Brand in einem Wohnhaus im Ansbacher Stadtgebiet aus. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.