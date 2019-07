Heilsbronn vor 2 Stunden

Großbrand

Verdorrtes Getreidefeld in Flammen: Fränkische Feuerwehr kämpft gegen Großbrand

Großer Feuerwehreinsatz in Mittelfranken: Ein Getreidefeld stand am Nachmittag in Flammen. Die Einsatzkräfte versuchten einen Waldbrand zu verhindern.