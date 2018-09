Mittelfranken: Mutter schickt ihre Kinder zur Schule - Polizei gibt ihnen "schulfrei"

Für Erstaunen haben drei Kinder im Kreis Ansbach gesorgt. Eine Polizeistreife entdeckte die Geschwister am Montagmorgen gegen 7 Uhr in einem Wartehäuschen in Windelsbach, berichtet die Polizei, die Schulranzen ordentlich geschultert.

Polizisten sorgen für unerwarteten Ferientag

Die Polizisten fragten die Kinder, wieso sie schon so früh unterwegs seien. Daraufhin erklärten sie, dass ihr Schulbus zu spät sei. Ihre Mama hätte sie doch pünktlich auf den Weg geschickt, doch die Frau hatte sich vertan.

Die Polizisten klärten die drei Kinder auf, dass heute noch Ferien sind und der Unterricht erst morgen wieder beginnt. Die Kinder waren sichtlich erfreut, berichtet die Polizei. "Angesichts eines gewonnenen Ferientages eilten sie schnurstracks nach Hause - zur vermutlich nicht minder überraschten Mama."