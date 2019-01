Gülle ausgelaufen

Mittelfranken: Gülle aus Biogasanlage verunreinigt Fluss - Ursache und Auswirkungen noch unklar

Ein Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren in Mittelfranken hat am Freitagmorgen eine stärkere Verschmutzung der Tauber verhindert: Aus einer nahe gelegenen Biogasanlage bei Wettringen war Gülle ausgelaufen, die in den Fluss gelangte.