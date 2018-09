Ansbach vor 14 Minuten

Aggressive Frau

Mittelfranken: 61-Jährige stößt schwangerer Frau (31) in den Bauch

Zu einem Angriff auf eine schwangere 31-Jährige ist es am Samstagnachmittag in Ansbach (Mittelfranken) gekommen. Ein fast doppelt so alte Frau stieß ihr in den Bauch. Vorangegangen war ein Streit zwischen drei Frauen.