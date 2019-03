Bechhofen an der Heide vor 1 Stunde

Unfall

Mittelfranken: 21-jähriger Autofahrer überschlägt sich mehrfach

Am Dienstag ist es in Mittelfranken zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-Jähriger hat sich mehrfach überschlagen und ist schließlich in einer Wiese zum Stehen gekommen.