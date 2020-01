Mann stirbt im Krankenhaus: schwere Kopfverletzungen bei Unfall nahe Ansbach erlitten

Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer war alleine in seinem Fahrzeug von Wippendorf nach Weihenzell unterwegs. So schildert es die Polizei in ihrem Bericht am Mittwoch (08. Januar 2020). Etwa in der Mitte zwischen beiden Ortschaften kam er alleinbeteiligt, aus bisher noch ungeklärter Ursache, mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Anschließend geriet das Auto in den Straßengraben nach links. Hierbei drehte sich der Pkw auf die Fahrerseite und schlitterte wieder über die Fahrbahn. Anschließend stieß das Auto mit der rechten Front in den rechten Straßengraben und kam dort zum liegen.

Die Verletzungen, die sich der Mann bei diesem Unfall zuzog, waren so schwerwiegend, dass er am Donnerstagabend im Krankenhaus in Ansbach verstorben war. Das teile die Polizeiinspektion am Freitag, 10. Januar 2020, mit