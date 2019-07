Leiche in Rügland in Franken gefunden

Täter weiter auf der Flucht

Autokennzeichen FÜ-S 2618 vom Auto des Opfers entwendet

SOKO Rosenberg ermittelt nach Leichenfund

Pressekonferenz am Montag

Leiche in Rügland gefunden: Das ist passiert

Im mittelfränkischen Rügland (Landkreis Ansbach) wurde am Samstag (6. Juli 2019) ein Mann Opfer eines Gewaltverbrechens, später am selben Tag wurde seine Leiche in einem Feld im Ortsteil Rosenberg gefunden. Der Täter ist auf der Flucht, die Großfahndung läuft. Offenbar hat er die Nummernschilder vom Auto seines Opfers entwendet, das Kennzeichen lautet FÜ-S 2618.

Die 25-köpfige Sonderkommission "Rosenberg" ermittelt, geht Zeugenhinweisen nach und wertet die Ergebnisse der Spurensicherung aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Montag soll eine Pressekonferenz abgehalten werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Hinweise, zahlreiche Anrufe sind bereits eingegangen.

Am Montag (08.07.2019) wird die Polizei auf einer Pressekonferenz in Ansbach über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren. Sofern die Obduktionsergebnisse vorliegen, werden voraussichtlich auch diese bekanntgegeben.

Toter Mann in Feld in Rügland: Polizeisprecher nennt Details

Nach Angaben des Pressesprechers der Polizei Mittelfranken, Michael Petzold, sind die folgenden Informationen zum Tathergang bekannt: Das spätere Opfer bemerkte am Samstagvormittag gegen circa 9 Uhr, wie sich eine bislang unbekannte Person "in verdächtiger Weise" an seinem Auto zu schaffen machte. Der 49-Jährige stellte die Person zur Rede, woraufhin es zu einem handfesten Streit kam. Später wurde die Leiche des Mannes auf einem Feld in der näheren Umgebung, außerhalb von Rosenberg, gefunden.

Die örtliche Polizei geht nach bisherigem Kenntnisstand aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs des Getöteten entwendet wurden. Hierbei handelt es sich um das amtliche Kennzeichen "FÜ - S 2618".

Mordkommission ermittelt: Mann liegt tot in Feld in Rosenberg

Die Ansbacher Mordkommission hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung des bislang unbekannten Täters aufgenommen. Experten waren am Samstag (6. Juli 2019) mit umfangreichen Spurensicherungs- und Fahndungsmaßnahmen beschäftigt, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und Unterstützungskräfte zur Absuche der nahe gelegenen Wald- und Feldwege zum Einsatz kommen.

Die Ansbacher Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion des 49-Jährigen an.

Nach Leichenfund bei Ansbach: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche Hinweise auf das entwendete Kennzeichen machen können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.