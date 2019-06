Blitz schlägt in Scheune ein - Großbrand in Mittelfranken: Im mittelfränkischen Leutershofen (Kreis Ansbach) ist es am frühen Montagabend (3. Juni 2019) zu einem Scheunenbrand gekommen. Grund dafür war ein Blitzeinschlag während des schweren Unwetters. Die Feldscheune stand in Folge dessen voll in Flammen, wie die örtliche Polizei gegenüber inFranken.de bestätigte. Mittlerweile (Stand: 18.35 Uhr) hat die Feuerwehr den Brand gelöscht.

Blitzeinschlag in Leutershofen: 80.000 Euro Schaden

Nachbarn bemerkten den Scheunenbrand und alarmierten die örtliche Polizei. Verletzt wurden weder Tiere noch Menschen. In der Scheune befanden sich lediglich landwirtschaftliche Geräte. Der Schaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt.

Gewitter: Wie verhält man sich richtig? Zum Video "Gewitter: Wie verhält man sich richtig?"

