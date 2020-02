Mehrere Einbrüche in Feuchtwangen

Update 05.02.: Erneuter Einbruch in Feuchtwangen

Nachdem die Polizei von einem Einbruch in ein Familienhaus in Feuchtwangen berichtete, ist nun ein zweiter Fall bekannt geworden. Dieser hat sich zwischen 12:30 Uhr am 03. und 08:00 Uhr am 04.02. zugetragen.

Auch beim zweiten Fall gelangten die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus. Dort erbeuteten sie einen Wandtresor, den sie noch vor Ort mit einem Stein einschlugen. Zudem durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer.

Die Beute bei diesem zweiten Fall war Modeschmuck im Wert von knapp 100 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 500 Euro.