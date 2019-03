Kreuth vor 36 Minuten

Unglück

Kreuth/Bayern: Landwirt muss mit Hubschrauber in Klinik geflogen werden

Am Dienstagnachmittag kam es im Geslauer Ortsteil Kreuth zu einem Unglück. Ein Landwirt verletzte sich dabei so sehr, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg eingeliefert werden musste.