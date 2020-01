Köpfe abgehackt: Acht tote Hühner liegen am Weiher in Schobdach - Polizei hat Verdacht

Geköpfte Hühner am Weiher gefunden - Polizei sucht Zeugen und den Täter: Am Montag bekam die Polizei aus Dinkelsbühl den Hinweis, dass an einem Gewässer bei Schobdach, einem Ortsteil der Stadt Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach), acht tote Hühner liegen. Darüber berichtet die örtliche Inspektion in ihrer Pressemeldung am Dienstag danach.

Schobdach: Acht Hühner mit abgetrennten Köpfe am Weiher

Bei der Überprüfung der toten Hühner stellten die Beamten fest, dass den Tieren der Kopf abgehackt wurde. Damit kann die Polizei ausschließen, dass das Federvieh von einem anderen Tier getötet wurden. Ihre Vermutung: Ein unbekannter Täter hat die Tiere dort illegal entsorgt.