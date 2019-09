Herrieden: Mit Zigarette verwechselt - Mann beißt Handy kaputt

Mit einer kuriosen Anzeige musste sich die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kirchweih in Herrieden beschäftigen. Ein 26-Jähriger soll dort das Smartphone eines 22-Jährigen zerstört haben. Soweit, so gewöhnlich. Skurril ist die Art und Weise.

Denn laut Polizei zerstörte der Ältere das Handy, indem er hinein biss: Wie er den Polizisten später erläuterte, habe er gedacht, dass ihm der Jüngere eine Zigarette hingehalten habe. Durch den Biss sprang das Display des Smartphones.

Beide Beteiligten waren - wenig überraschend - erheblich alkoholisiert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.