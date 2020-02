In Herrieden (Kreis Ansbach) überwies ein 60-jähriger Mann rund 80.000 Euro an Betrüger, berichtet die Polizei. Am 01. November 2019 hatte eine Person über eine Chat-Plattform Kontakt mit ihm aufgenommen, sich als Frau ausgegeben und ihm die große Liebe vorgegaukelt. Leider fiel der 60-Jährige auf die Masche rein.

60-Jähriger kann nur Teil des Geldes zurückholen

In den kommenden drei Monaten überwies das Opfer immer wieder höhere Geldbeträge an die Betrüger, um ein angebliches Erbe auszulösen. Am Ende addierte sich die gezahlte Summe auf circa 80.000 Euro, teilt die Polizei mit.