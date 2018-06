Handy im Auto gesucht? 19-Jähriger überschlägt sich auf der A7 bei Diebach

Mit Verdacht auf Rückenverletzungen musste am Mittwoch, 27. Juni, ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der A7 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.30 Uhr verlor der 19-Jährige im Gemeindebereich Diebach Richtung Ulm die Kontrolle über seinen Kleinwagen, als er auf der Überholspur unterwegs war.Nach einer Schleuderfahrt kam das Auto nach rechts in die Böschung und blieb nach einem Überschlag auf der rechten Fahrspur auf den Rädern stehen. Grund für den Unfall nach ersten Erkenntnissen: Der Fahrer hatte wohl nach seinem Handy gesucht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Rothenburg übernahm die Verkehrssicherung. Der Verkehr konnte nach kurzzeitiger Vollsperrung einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.