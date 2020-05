Ein Bauernhof in Lehrberg, Landkreis Ansbach, geriet am Samstagnachmittag (30.05.2020) in Brand. Nach ersten Informationen der Polizei Mittelfranken sind ein Putenstall sowie eine landwirtschaftliche Lagerhalle im Ortsteil Brünst betroffen.

Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und kümmert sich um die Löscharbeiten. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.