Ansbach vor 1 Stunde

Ermittlungen

Gefährlicher Angriff in Ansbach: Mann mit "Sheriff-Hut" schubst Jungen auf die Straße - wer kennt ihn?

Am Sonntag stieß ein bislang unbekannter Mann einen entgegenkommenden 13-jährigen Scooterfahrer so heftig in Richtung der Fahrbahn, dass der Schüler stürzte und sich nicht unerheblich verletzte.