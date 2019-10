Frau will angebrannte Kerzen zurückgeben - dann versucht sie die Verkäuferin zu überfahren

Die Tatverdächtige sprach am Montagmittag gegen 12.30 Uhr im Werksladen eines Betriebes in Wörnitz vor und reklamierte zwei dort erworbene Kerzen. Nachdem diese allerdings zuvor bereits angebrannt worden waren, verweigerte die Verkäuferin laut Polizeibericht eine Rücknahme der Artikel.

Daraufhin nahm sich die 40-Jährige einfach zwei neue Kerzen aus einem Regal und verließ mit diesen den Laden, ohne die Ware bezahlt zu haben, den Laden. Die Verkäuferin folgte der Frau zu deren Fahrzeug. Die Tatverdächtige machte sich jedoch den Weg frei, indem sie der Verkäuferin einen heftigen Schubser gab, anschließend in ihren Pkw stieg und wegfahren wollte.