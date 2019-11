Fränkische Schule sucht neuen Direktor über Youtube

In der Lehrküche kochen alle gemeinsam ein Süppchen, doch am Ende rollt ein Ball im Direktorenzimmer ins Leere: Knapp zwei Minuten ist das Video lang, mit dem Schüler und Lehrer der katholischen Realschule im mittelfränkischen Schillingsfürst nach einer neuen Schulleitung suchen.

Ungewöhnliche Bewerbersuche: Realschule aus Mittelfranken sucht Schulleiter per Youtube-Video

Gewünscht werde jemand, der "Feuer und Flamme dafür ist, mit einer kleinen, familiären und christlichen Schulgemeinschaft zu arbeiten", heißt es in dem Film, der auf der Videoplattform Youtube zu sehen ist. Es ist eine ungewöhnliche Bewerbersuche - aber eine, die Nachahmer finden könnte: Denn gerade auf dem Land wird es für Privatschulen zunehmend schwieriger, offene Stellen zu besetzen.

Das hat drei Hauptgründe: Es gibt generell wenige Lehrer auf dem Markt, die Entlohnung ist in den Privatschulen etwas geringer, und auch unter Lehrern gilt der ländliche Raum offenbar als unattraktiv. Bei der Schulleitersuche kommt erschwerend hinzu, dass diese Funktion nicht mehr so gefragt ist wie früher.

Nicht nur auf dem Land ein Problem: Immer weniger Lehrer wollen Schulleiter werden

Auch an staatlichen Schulen scheint das Interesse an einer Schulleiteraufgabe spürbar nachgelassen zu haben. Davon berichten Rektoren, Konrektoren und Lehrer verschiedener Schulen hinter vorgehaltener Hand. "Immer weniger Kollegen sind bereit, für unbedeutend mehr Gehalt deutlich mehr Arbeit und Verantwortung zu übernehmen", lautet die einhellige Aussage.

Unterstützt wird diese These von einer Studie der Strategieberatung Boston Consulting Group, die im September veröffentlich wurde. Demnach wollen in Deutschland überhaupt nur sieben Prozent der Menschen eine Führungsaufgabe übernehmen. Der Grund: Die Führungsarbeit wird heute als schwerer empfunden, Führungskräfte fühlen sich gestresster und überarbeiteter.

Für die bayerische Staatsregierung scheint sich die Lage noch entspannt darzustellen. "Insgesamt ist festzustellen, dass die Schulleiterstellen an den staatlichen Schulen in Bayern regulär besetzt sind oder im Falle einer Vakanz schnell nachbesetzt werden können", sagt der Sprecher des bayerischen Kultusministeriums, Daniel Otto. "Frei werdende Schulleiterstellen aufgrund von Ruhestandsversetzungen oder Wechseln in andere Funktionsstellen werden rechtzeitig ausgeschrieben, so dass eine kontinuierliche Besetzung der Schulleitung gewährleistet ist."