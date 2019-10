Flachslanden vor 25 Minuten

Fischsterben

Unbekannter lässt Wasser in fränkischem See ab - über 10.000 tote Fische

Die Polizei in Mittelfranken steht vor einem Rätsel: Jemand hat das Wasser aus einem See in Mittelfranken abgelassen, weshalb es zu einem großen Fischsterben gekommen ist. Nun wird der Verantwortliche für die mehr als 10.000 toten Fische gesucht.