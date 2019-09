Kuriose Verletzung am Rande der Feuchtwanger Mooswiese: Am Sonntag (22.09.2019) gegen 21.30 Uhr begab sich ein 19-jähriger Mann zur BRK-Wache am Festplatz und ließ sich behandeln, da er Pfefferspray in die Augen bekommen hatte. So berichtet es die Polizeiinspektion Feuchtwangen am Montag.

Die hinzugerufene Streife konnte in Erfahrung bringen, dass der Mann eine Wette mit seinem Bekannten verloren hatte und sich als Wetteinsatz selbst mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht sprühen musste.

Sogar die Polizei kann sich in ihrem Bericht einen süffisanten Abschlusssatz nicht verkneifen: "Ob nun der Alkoholwert von 1,14 Promille oder mangelnde geistige Reife ursächlich waren, konnte nicht geklärt werden."