Kuriose Aktion in der Nacht auf Samstag in Feuchtwangen im Landkreis Ansbach: Am Freitag (02.08.2019) kurz nach 23 Uhr sprang in der Dresdner Straße in Feuchtwangen, auf dem Heimweg von einer Feier, ein 28-Jähriger vom Beifahrersitz eines Autos unvermittelt aus dem fahrenden Fahrzeug. Das war mit etwa 35 Stundenkilometer unterwegs.

Suchtrupp findet offenbar verletzten Mann nicht

Dabei überschlug er sich mehrfach und rannte anschließend in das Wohngebiet davon. Da die Suche zuerst ergebnislos verlief und eine Verletzung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr zur weiteren Suche alarmiert. Auch der Trupp mit etwa 60 Mann der Feuerwehr hatte keinen Erfolg. Hingegen erfolgreich verlief die schnelle Suche der Polizei auf der A3 in Unterfranken: Nachdem die Kassiererin einer Tankstelle einen auffälligen Kunden meldete, wurden die Beamten auf der Autobahn fündig.

Gesuchter meldet sich und hat komische Begründung

Am Samstag gegen 02.15 Uhr, also etwa drei Stunden später, teilte der Gesuchte telefonisch mit, dass er sich in der Industriestraße befinde. Dort konnte er dann auch durch die Streife angetroffen werden. Er erklärte seine Aktion damit, dass er im Fahrzeug dachte er würde entführt und anschließend verfolgt. Wie es bei dem 28-Jährigen zu solchen Vorstellungen kam, konnte nicht geklärt werden. Er wurde anschließend aufgrund seiner Verletzungen durch den Sprung aus dem Auto ins Krankenhaus gebracht