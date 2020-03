Tierquälerei in Franken: In einem Waldstück bei Weikersdorf (Feuchtwangen) wurde am Sonntag (22.03.2020) ein verletztes trächtiges Reh von einem Jagdpächter gefunden, berichtet die Polizei. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das Tier getötet werden.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter das schwangere Reh angeschossen hat. Zudem besteht derzeit Schonzeit. Die Polizei Feuchtwangen sucht nun den Wilderer. Etwaige Hinweise bitte an die Inspektion unter Telefon 09852 67150.

Zu einer weiteren Tierquälerei kam es erst vor kurzem vor einer Netto-Bäckerei in Oberfranken: Eine Frau trat und schlug einen angeleinten Hund.