Feuchtwangen/Ansbach: Streit zwischen zwei Männern eskaliert: 48-Jähriger droht den anderen tot zu schlagen

Männerstreit eskaliert: Nach einer Streitigkeit zwischen einem 49-Jährigen und einem 48-Jährigen in Feuchtwangen (Landkreis Ansbach), soll der ältere der Beiden den Jüngeren mit einem Pfefferspray besprüht haben.

48-Jähriger droht dem anderen ihn zu erschlagen

Dieser wiederum holte aus seinem Auto einen Teleskopschlagstock und drohte dem 49-Jährigen ihn zu erschlagen, wenn er noch einmal sprüht.

Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 48-Jährigen wird wegen Bedrohung und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz ermittelt.

