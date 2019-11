In der Nacht auf Donnerstag (21. November 2019) klauten unbekannte Täter hochwertige Spirituosen aus dem Auflieger eines Sattelzuges in Wörnitz (Landkreis Ansbach).

Lkw-Ladung geklaut: Fahrer wurde durch Geräusche wach

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer eines Lkws, der seine Ruhezeit am Autohof Wörnitz einhielt, gegen 1.45 Uhr Geräusche an seinem Lastwagen. Der Mann stellte fest, dass sich Unbekannte an seinem Auflieger zu schaffen machten. Als der Fahrer die Täter zur Rede stellen wollte, drückte einer der Männer die Fahrertür von außen zu, so dass der Fahrer nicht eingreifen konnte. Anschließend flohen die beiden Männer.