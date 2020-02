Merkendorf vor 1 Stunde

Brand

Fettbrand in Merkendorf - Großer Sachschaden

Am Montagabend hat eine Küche in Merkendorf lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz und hat den Brand unter Kontrolle gebracht. Die Küche ist komplett zerstört worden und auch am Haus ist ein erheblicher Schaden entstanden.