Explosion in Ansbach: Brand in Wohnhaus - zwei Feuerwehrleute verletzt

Explosion in Ansbach: In der Humboldstraße in Ansbach ist es am Donnerstagnachmittag (7. November 2019) gegen 13.30 Uhr zu einer Explosion in einem Wohnhaus und anschließend zu einem Brand gekommen. Das bestätigte die Polizei gegenüber inFranken.de.

Ansbach: Explosion in Wohnhaus

Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren ist vor Ort, um den Brand in dem zweistöckigen Reiheneckhaus zu löschen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Durch die Explosion, die sich laut einem Polizeisprecher im Inneren des Gebäudes ereignet hat, wurde das Wohnhaus erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe sei noch nicht abschätzbar.

Bisher liegen der Polizei keine Meldungen von Verletzten vor, allerdings konnten die Rettungskräfte aufgrund des Feuers auch noch nicht bis ins Haus vordringen. In dem Haus befinden sich laut dem Polizeisprecher drei Wohnungen und es seien drei Personen dort gemeldet.

Feuerwehrleute bei Löscharbeiten verletzt

Zwei Feuerwehrleute mussten aufgrund leichter Blessuren im Zuge der Löscharbeiten vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden.