Im Landkreis Ansbach ist es in der Nacht zum Montag zu einem verheerenden Brand gekommen - ein landwirtschaftliches Gebäude wurde völlig zerstört. Gegen 23:45 Uhr wurde laut Aussage von Thomas Müller, Kreisbrandrat im Landkreis Ansbach, die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in Elpersdorf bei Windsbach gerufen. Nur einen Tag zuvor hatte ein Feuer in Unterfranken ein Wohnhaus unbewohnbar gemacht.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude schon völlig in Flammen. Sofort wurde die Einsatzstufe erhöht. Insgesamt kämpften etwa 130 Einsatzkräfte u.a. mit drei Drehleitern gegen die Ausbreitung der Flammen.

Tiere konnten gerettet werden

Unmittelbar angebaut an die Scheune befinden sich mehrere Gebäude, die von der Feuerwehr erfolgreich geschützt werden konnten. Der Stall mit den Tieren konnte ebenfalls gerettet werden, laut Aussage des Besitzers sind auch keine Tiere verletzt worden.

Die Ausbreitung des Feuers konnte bis zum Montagmorgen gestoppt werden, die Brandbekämpfung wird aber noch bis in den Vormittag hinein andauern.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind seit Tagen im Dauereinsatz. Zuerst sorgte die sengende Hitze für zahlreiche Brände, dann lösten Unwetter zahlreiche Einsätze aus.