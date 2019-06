Polterabend in Franken eskaliert: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. Juni 2019) hat im mittelfränkischen Dürrwangen (Kreis Ansbach) ein Polterabend stattgefunden. Die Veranstaltung artete gegen 4 Uhr in der Früh in Streitigkeiten der Familien des zukünftiges Brautpaares aus.

Polterabend in Dürrwangen: Familien gehen aufeinander los

Wie die örtliche Polizei mitteilt, soll es dabei auch Faustschläge gegen die angehende Braut gegeben haben. Die Polizei bezieht sich dabei auf Zeugenaussagen. Alarmierte Beamte schlichteten die Situation. Alle Beteiligten mussten einen Alkoholtest abgeben. Ob die Hochzeit stattfindet, ist der Polizei nicht bekannt.

