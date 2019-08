Rothenburg ob der Tauber vor 17 Minuten

Unwetter

Dritthöchste Gewitter-Warnung bei Taubertal-Festival: Verkehrschaos an Campingplätzen

Am Donnerstag startet das Taubertal-Festival: Bereits am Mittwoch reisten einige Festival-Besucher an. Dabei kam es zu einigen Problemen, da aktuell Unwetter Franken heimsuchen.