Mann macht Feuer im Wald: Nah des mittelfränkischen Dinkelsbühl wurde am Mittwochabend (27. März 2019) die Polizei alarmiert, weil im Wald ein Feuer bemerkt wurde. Ein Landwirt hatte in einem Schopflocher Stadtteil an einer offenen Feuerstelle sogenanntes "Käferholz" verbrannt.

Landwirt macht Feuer: Polizei macht 68-Jährigen schnell ausfindig

Laut Polizei ging er anschließend nach Hause, anstatt an der Feuerstelle zu bleiben und das Feuer komplett zu löschen. Die Polizei befragte Anwohner zur Situation und so konnte der 68-jährige Landwirt schnell ausfindig gemacht werden. Er musste umgehend zur Feuerstelle zurückkehren.

Ihn erwartet nun ein "kräftiges" Bußgeld.

