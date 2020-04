Coronavirus in Ansbach: Erste Todesfälle im Landkreis - Zahl der Infizierten steigt weiter an

Das Coronavirus befindet sich in Franken weiter auf dem Vormarsch. So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus. Auch die Region in und um Ansbach ist betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 06.04.2020, 07.00 Uhr: Erste Todesfälle im Landkreis

Am Wochenende verstarben zwei Personen aus dem Landkreis Ansbach infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Das gab das Landratsamt am Montag bekannt. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters zählten die beiden Verstorbenen zur Risikogruppe.



„Es macht uns sehr traurig und betroffen, dass durch den Corona-Virus nun auch im Landkreis Ansbach Menschen gestorben sind. Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen. Es zeigt wie wichtig es ist, weiterhin alles uns Mögliche zu tun, um gerade die älteren und vorerkrankten Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig.



Es gibt seit Freitag, 3. April 2020, 45 weitere Infektionsfälle und damit insgesamt 333 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 272 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach. Davon gelten 21 Personen in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach als genesen.

Update vom 04.04.2020, 07.44 Uhr: 23 Neuinfektionen

Das Landratsamt Ansbach meldet 23 weitere Infektionsfälle. Damit ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Erkrankungen in Stadt und Landkreis Ansbach auf 288 gestiegen. Sechs Patienten sind indes von der Infektion genesen. „Wer positiv auf Corona getestet wurde, keine schweren Symptome entwickelt hat und 14 Tage nach Symptombeginn bzw. Testung keine Symptome wie etwa Husten, Fieber oder Schnupfen mehr zeigt, gilt als genesen. Allerdings bedeutet dies nicht automatisch, dass man ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ansteckend ist. Dies wird bei Quarantäneregelungen entsprechend berücksichtigt", so das Landratsamt.

Update vom 03.04.2020, 16.15 Uhr: Stadt sagt mehrere Veranstaltungen ab

Nach der dem Corona-bedingten Ausfall der für Ende März geplante Jobmesse Kontakta sagt die Stadt Ansbach weitere Veranstaltungen ab. Laut einer Pressemitteilung vom Freitag (03.04.2020) finden auch Frühlingsfest, Mai-Mess und Altstadtfest wegen der Corona-Krise nicht statt.

Das für den Zeitraum vom 8. bis 13. Mai auf der Hofwiese geplante Frühlingsfest findet aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und daher aus Gründen des Gesundheitsschutzes in diesem Jahr nicht statt, heißt in der Mitteilung. Zu dieser Entscheidung seien nun Zeltbetreiber und Fieranten in Absprache mit der Stadt Ansbach gekommen. "Alle Beteiligten handelten damit proaktiv in der Annahme, dass Veranstaltungen dieser Größenordnung aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus auch im Mai noch nicht durchgeführt werden können."

Zudem sei es Verwaltung, Zeltbetreiber sowie allen Schaustellern wichtig gewesen, eine frühzeitige Planungssicherheit sicherzustellen, um nicht etwaige zusätzliche Kosten für alle Betroffenen zu erzeugen. Dieser Maßnahme entsprechend werde auch die zeitgleich auf dem Johann-Sebastian-Bach-Platz und Montgelasplatz geplante Mai-Mess nicht stattfinden.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sei zudem eine Entscheidung hinsichtlich des Ansbacher Altstadtfests gefallen. Nach enger Abstimmung zwischen Citymarketing e.V. und der Stadt Ansbach habe man sich darauf geeinigt, aus bereits oben genannten Gründen auch des beliebte Altstadtfest vom 10. bis 14. Juni 2020 abzusagen..

Update vom 03.04.2020, 09.10 Uhr: 22 Neuinfektionen

Das Landratsamt meldet 22 weitere Infektionsfälle. Damit ist die Zahl der bestätigten Coronafälle in Stadt und Landkreis Ansbach auf 265 gestiegen. 221 der Infizierten stammen aus dem Landkreis.

Update vom 02.04.2020, 07.30 Uhr: 49 neue Infizierte

Aktuell gibt es 243 bestätigte Coronavirus-Fälle in Landkreis und Stadt Ansbach. 202 Infizierte stammen aus dem Landkreis Ansbach, die übrigen 41 aus der Stadt Ansbach. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 49 neue Fälle.

Update vom 01.04.2020, 06.35 Uhr: Zwölf neue Fälle

Seit heute gibt es zwölf weitere labordiagnostisch nachgewiesene Infektionsfälle und damit insgesamt 194 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 161 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach, 33 aus der Stadt Ansbach.

Update vom 31.03.2020, 07.45 Uhr: Sechs neue Fälle

Es gibt seit gestern 6 weitere labordiagnostisch nachgewiesene Infektionsfälle und damit insgesamt 182 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 152 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach. Das teilte das Landratsamt am Morgen mit.

Update vom 30.03.2020, 06.45 Uhr: 33 neue Corona-Fälle in der Region Ansbach

Im Raum Ansbach wurden neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt: Seit Freitag (27. März 2020) wurden 33 neue Fälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Betroffenen in Stadt und Landkreis Ansbach auf 176 an.

Insgesamt 147 Betroffene kommen aus dem Landkreis. "Es gilt die Ausgangsbeschränkungen gemeinsam durchzuhalten und Sozialkontakte zu vermeiden. Je besser wir dies alle umsetzen, desto früher kann das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden", sagt Landrat Jürgen Ludwig.

Update vom 28.03.2020, 06.45 Uhr: Jetzt 143 Infizierte in Stadt und Kreis Ansbach - Kritik an "fahrlässigem Umgang" mit dem Thema

Es gibt seit dem Freitag (27.03.) 23 weitere nachgewiesene Corona-Infektionsfälle und damit insgesamt 143 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis und Stadt Ansbach. 117 der mit dem Coronavirus Infizierten stammen aus dem Landkreis Ansbach, teilte das Landratsamt am Freitagabend mit.

Eine Zunahme der Fallzahlen sei erwartet worden, hieß es weiter. So tauchten derzeit etwa vermehrt Fälle von Reiserückkehren auf, die trotz entsprechender Hinweise fahrlässig mit dem Thema umgegangen sind und sich nicht an die Vorgaben gehalten haben und nicht zuhause geblieben sind. Man wolle deshalb nochmals eindringlich an die Bevölkerung appellieren, das Thema ernst zu nehmen. „Es geht um Menschenleben und es gilt hier sowohl die eigene Familie, sich selbst als auch insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen zu schützen“, sagt Franziska Lenz, Leiterin des Gesundheitsamtes Ansbach. Wenngleich mehr als zwei Drittel der Fälle nur leichte Symptome aufweisen, müsse davon ausgegangen werden, dass die Schwere der Fälle noch zunehmen wird, ergänzt die Leiterin des Gesundheitsamtes. Die aktuelle Lage stelle zudem auch viele Menschen vor eine psychische Herausforderung. „Die aktuelle Entwicklung im Landkreis Ansbach und der Stadt Ansbach zeigt, wie wichtig es nach wie vor ist, die bayerischen Ausgangsbeschränkungen einzuhalten und Sozialkontakte zu meiden", ergänzte Landrat Jürgen Ludwig.

Update vom 27.03.2020, 07.00 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 120

Wie das Landratsamt mitteilt, gibt es 52 weitere labordiagnostisch nachgewiesene Infektionsfälle und damit insgesamt 120 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 98 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach.

Eine Zunahme der Fallzahlen sei erwartet worden. So tauchen derzeit etwa vermehrt Fälle von Reiserückkehren auf, die trotz entsprechender Hinweise fahrlässig mit dem Thema umgegangen seien, sich nicht an die Vorgaben gehalten hätten und nicht zuhause geblieben seien. Hier könne nur nochmals eindringlich an die Bevölkerung appelliert werden, das Thema ernst zu nehmen. „Es geht um Menschenleben und es gilt hier sowohl die eigene Familie, sich selbst als auch insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen zu schützen“, so Dr. Franziska Lenz, Leiterin des Ansbacher Gesundheitsamtes.

Update vom 26.03.2020, 06.00 Uhr: 68 Corona-Infizierte in und um Ansbach

Es gibt inzwischen neun weitere labordiagnostisch nachgewiesene Infektionsfälle und damit insgesamt 68 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 57 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach.

„Es gilt weiterhin alle Kräfte zu mobilisieren, um insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen zu schützen und gleichzeitig das Gesundheitssystem zu stärken. Derzeit nicht in ihrem Beruf tätige und nicht der Risikogruppe angehörende Pflegekräfte, Pflegehilfskräfte sowie Medizinisch-technische Assistenten und Medizinische Fachangestellte bitten wir sehr, bei der großen Herausforderung Corona-Krise im Gesundheitswesen mitzuhelfen. Wer sich einbringen kann, kann über die Website www.pflegepool-bayern.de ab sofort unkompliziert seine Daten hinterlegen“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Dr. Franziska Lenz, Leiterin des Gesundheitsamtes für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach.

Update vom 25.03.2020, 08.15 Uhr: 59 Corona-Infizierte in und um Ansbach

Mittlerweile gibt es 59 Coronavirus-Infektionen in der Ansbacher Region. Das gab das Landratsamt am Dienstagabend bekannt.

49 der Infizierten stammen aus dem Landkreis. Die Behörden erhielten in den späten Abendstunden die labordiagnostischen Ergebnisse der Neuinfizierten.

Update vom 24.03.2020, 19.50 Uhr: Kinderbetreuung während der Corona-Pandemie

Die Bayerische Staatsregierung hat mit Entscheidung vom 21. März 2020 den Kreis der zur Notbetreuung berechtigten Eltern ausgeweitet. Damit können nun auch Kinder betreut werden, wenn nur ein Elternteil in der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig ist.

„Um die Eltern mit entsprechenden Informationen zu unterstützen und zu klären, ob sie von dieser neuen Regelung Gebrauch machen können, haben wir bei der Stadt Ansbach einen weiteren Infoservice ‚Corona‘ für Eltern im Jugendamt eingerichtet“, so Oberbürgermeisterin Carda Seidel.

Unter der Telefonnummer 0981/51-549 berät dort eine sozialpädagogische Fachkraft die Eltern bei allen auftretenden Fragen. Die Hotline ist von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

Update vom 24.03.2020, 10.20 Uhr: Zahl der Infizierten unverändert, aber keine Entwarnung

Die Fallzahl an Corona-Erkrankten in Stadt und Landkreis Ansbach hat sich von gestern auf heute nicht verändert. Damit gibt es insgesamt 54 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. Das teilt das Landratsamt Ansbach am 24. März mit.

„Wir müssen davon ausgehen, dass dies eher für Schwankungen bei den übermittelten Ergebnissen spricht und keinesfalls eine Entwarnung bedeutet. Derzeit überholen sich die Ereignisse und wir müssen täglich nachjustieren. Es muss nach heutigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass in der Zwischenzeit jeder eine potentielle Kontaktperson eines an Covid-19 Erkrankten sein könnte."

Weitere Informationen finden Sie direkt auf der Webseite des Landratsamtes.

Update vom 23.03.2020, 11 Uhr: 16 weitere Fälle - Zahl steigt über 50

Es gibt 16 weitere labordiagnostisch nachgewiesene Infektionsfälle und damit insgesamt 54 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach.

„Zudem haben wir die Information erhalten, dass als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes getarnte Kriminelle in Landkreis und Stadt Ansbach unterwegs sind. Bitte lassen Sie diese nicht ins Haus!“, appellieren Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Jörg Scherbaum, Leiter des Fachbereichs für Sicherheit und Ordnung im Landratsamt Ansbach, an die Bevölkerung

Update vom 21.03.2020, 06.30 Uhr: Zwölf neue Coronavirus-Infektionen in Ansbach

In Ansbach gibt es zwölf neue Coronavirus-Fälle: Damit steigt die Zahl der Infizierten auf insgesamt 38 in der Region. Das zuständige Gesundheitsamt hat bislang 200 Kontaktpersonen der Neu-Infizierten ermittelt.

"Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe. Retten Sie Menschenleben, indem Sie daheim bleiben und nur die notwendigsten Einkäufe erledigen. Diese Maßnahmen sind zwingend, um die eigene Familie, sich selbst, und damit auch medizinisches Personal und die Menschen an den Kassen in lebensnotwendigen Einkaufsbereichen zu schützen", heißt es von Seiten des Landratsamtes.

Franziska Lenz, Leitern des Gesundheitsamtes, betont: "Das medizinische Personal in den Gesundheitsämtern arbeitet derzeit mit Hochdruck und im Schichtbetrieb daran, die Kontaktpersonen der Erkrankten zu ermitteln. Sobald uns ein Testergebnis vorliegt, wird dieses noch am gleichen Tag [...] mitgeteilt."

Update vom 20.03.2020, 19.45 Uhr: Oberbürgermeisterin mahnt zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen

An diesem Freitag ging die bayrische Regierung einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus: Ministerpräsident Söder verkündete am Mittag eine Ausgangsbeschränkung für alle Bürger. Auch die Oberbürgermeisterin von Ansbach Carda Seidel appelliert in einer Pressemitteilung an die Bevölkerung. Bisher sei die Lage im Landkreis Ansbach verhältnismäßig entspannt, jedoch können die Behörden mittlerweile nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen.

Seidel findet klare Worte an ihre Mitbürger: "Liebe Ansbacherinnen und Ansbacher, ich appelliere an Sie, bitte halten Sie sich zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Ihrer Mitmenschen strengstens an die Vorgaben der Allgemeinverfügung. Vermeiden Sie bitte auch Gruppenbildungen im privaten Bereich. Nur so kann eine Eindämmung der Corona-Pandemie noch erfolgreich sein. Es kommt nun auf jeden Einzelnen von uns an."

Update vom 20.03.2020, 06.20 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte. Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 20.03.2020, 06.19 Uhr: Erneut starker Anstieg der Infektionen

Es gibt seit heute acht weitere labordiagnostisch nachgewiesene Infektionsfälle und damit insgesamt 26 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. Dies berichtet das Landratsamt Ansbach in einer Pressemitteilung. 22 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen demnach aus dem Landkreis Ansbach.

Mit Blick auf eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus werden die Wertstoffhöfe im Landkreis Ansbach ab Freitag, den 20. März 2020, bis auf weiteres geschlossen. Ebenfalls nicht möglich sind bis auf weiteres private Anlieferungen an die Umladestation des Abfallbeseitigungsverbandes „Im Dienstfeld“ bei Aurach. Selbstverständlich findet die reguläre Müllabfuhr weiterhin statt.

„Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen von uns an. Nur durch eine konsequente Vermeidung sozialer Kontakte, können wir den rasanten Anstieg der Corona-Fallzahlen verlangsamen. Bitte besuchen Sie derzeit auch keine Menschen mit Erkältungs- oder gar Grippesymptomen. Wir alle können Menschenleben retten, indem wir anrufen, eine E-Mail schreiben oder jemanden in den sozialen Medien Nachrichten übermitteln und persönliche Kontakte, wo es möglich ist, meiden. Dazu zählt auch, insbesondere den eigenen Kindern und Jugendlichen die Situation zu erklären und private Treffen und Feiern sein zu lassen“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Dr. Franziska Lenz, Leiterin des Gesundheitsamtes für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach.

Update vom 19.03.2020, 05.30 Uhr: Zahl steigt stark an

Es gibt nun zwölf weitere labordiagnostisch nachgewiesene Coronavirus-Fälle und damit insgesamt 18 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. Zwei der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus der Stadt Ansbach. Bislang wurden bereits mehr als 100 Kontaktpersonen der Erkrankten durch das Gesundheitsamt für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach getestet. Weitere Kontaktpersonen werden fortlaufend vom Gesundheitsamt ermittelt, informiert und bekommen Termine für die Testung.

Update vom 18.03.2020, 06.30 Uhr: Drei neue Coronavirus-Infektionen in Ansbach

Erneut wurden aus Ansbach neue Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet: Laut Angaben des Landratsamtes sind zwei Frauen und ein Mann aus dem Landkreis mit dem Virus infiziert. Damit steigt die Zahl der Betroffenen in der Ansbacher Region auf sechs.

Das Gesundheitsamt versucht aktuell die Kontaktpersonen der Neu-Infizierten zu ermitteln.

Update vom 15.03.2020, 23.30 Uhr: Drei Corona-Fälle bestätigt

Es gibt im Landkreis Ansbach drei labordiagnostisch nachgewiesene Coronavirus-Fälle. Darunter eine Frau aus dem westlichen Landkreis, ein Mann aus dem südlichen Landkreis und ein weiterer Mann aus dem östlichen Landkreis Ansbach.

Zwei der drei Personen befinden sich in häuslicher und eine Person in stationärer Quarantäne. Die Personen weisen alle milde Symptome auf. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt für Stadt Ansbach und Landkreis Ansbach ermittelt und getestet. Zwei weitere begründete Verdachtsfälle werden derzeit in einem Krankenhaus im Landkreis Ansbach behandelt und ein weiterer begründeter Verdachtsfall befindet sich in häuslicher Quarantäne.

"Wir sind auf den Ernstfall vorbereitet und werden alles Notwendige tun, um in einem koordinierten Vorgehen die weitere Verbreitung so gut wie möglich einzudämmen", so Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Dr. Franziska Lenz, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Ansbach. Ab Montag, 16. März 2020, 8.00 Uhr ist das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Ansbach unter der Telefonnummer 0981-468 7777 erreichbar. Es ist montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr und am Wochenende von 9.00 bis 15.00 Uhr erreichbar.

Update vom 15.03.2020: Aktuelle Lage in Ansbach

Entsprechend der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung werden alle Schulen und Kindertageseinrichtungen am kommenden Montag, 16. März 2020, bis vorerst 19. April 2020, geschlossen. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen organisieren für Kinder sog. systemkritischer Berufe wie Ärzte, Pflegepersonal und Polizei und Rettungskräfte Notbetreuungsmaßnahmen.

Bereits seit Ende Februar leitet ein fachbereichsübergreifender Arbeitsstab des Gesundheitsamtes für Stadt Ansbach und Landkreis Ansbach täglich Maßnahmen in die Wege, um die Ausbreitung des Coronavirus in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach zu verhindern.

"Wir werden alles tun, um in einem koordinierten Vorgehen die weitere Verbreitung so gut wie möglich einzudämmen. Nach bisherigen Erkenntnissen muss zwar davon ausgegangen werden, dass sich weitere Ansteckungen leider nicht mehr gänzlich vermeiden lassen, allerdings verringert und verlangsamt werden können", so Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Dr. Franziska Lenz, Leiterin des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Ansbach.

Zahlreiche Verstaltungen müssen abgesagt werden und alle Veranstaltungen über 100 Personen sind untersagt. Hier besteht ein Erlaubnisvorbehalt. Auch die vhs Landkreis Ansbach und die vhs Stadt Ansbach ziehen die Osterferien vor und verschieben den Kursbeginn auf April. Das bedeutet, dass ab kommenden Montag, 16. März 2020, alle Kurse ausgesetzt werden und bereits angelaufene Veranstaltungsreihen bis zur Fortsetzung voraussichtlich im April, nicht vor Ende der Osterferien, pausieren. Möglichkeiten eines entsprechend digitalen Angebotes werden derzeit geprüft.